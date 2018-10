OnePlus : la conférence dédiée au 6T avancée d'un jour à cause d'Apple

« Obtenir l'attention méritée »

Dans une industrie aux acteurs obsédés par leur image, l'annonce derésonne comme un moment de sincérité rare. Vendredi dernier, Apple annonçait une keynote surprise dédiée aux nouveaux iPad Pro et Mac pour le 30 octobre. Soit la date initialement choisie par OnePlus pour lever le voile sur son 6T.Dans un post de blog , Pete Lau, PDG de l'entreprise, annonce avec force lucidité. Ainsi, pour ne pas forcer les médias et les fans à devoir choisir entre la couverture de l'événement Apple et le leur, OnePlus a décidéSouhaitant à tout prix éviter que ce coup de théâtre ne vienne ternir sa réputation,a annoncé que tous les frais engagés par les personnes ayant prévu de faire le déplacement seraient pris en charge.