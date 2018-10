Apple annonce une keynote dédiée à l'iPad Pro et aux Macs

There's more in the making

Un programme chargé

Ainsi, plusieurs médias ont reçu une invitation les conviant à Brooklyn, New York le 30 octobre prochain. L'événement devrait lever le voile sur des tablettes iPad Pro inédites et des informations supplémentaires viendront rythmer la soirée du côté des fameux Macs.C'est sous ce slogan qu'Apple tiendra sa keynote dans un lieu encore inconnu. De nombreuses rumeurs ont été divulguées sur la toile au sujet du prochainqui pourrait bien être la star de la conférence. The Verge précise qu'il devrait être plus fin et il embarquerait la technologie Face ID . Ce serait la première fois que cette innovation se retrouve en dehors de la gamme iPhone. Un port USB-C à la place du Lightning serait lui aussi prévu et deux tailles pourraient être proposées à la vente : 11 et 12.9 pouces.Du côté des ordinateurs, Bloomberg avait déclaré que le prochain Mac opterait pour une taille plus fine que le Air, tout en proposant un écran Retina. Il semble fort probable que ce MacBook soit présenté le 30 octobre, en plus d'unqui est actuellement en cours de création chez Apple.Pour couronner le tout, des mises à jour plus mineures du côté de iOS 12.1 et du prochainsont aussi attendues. Bien évidemment, tout ceci n'est que rumeurs (généralement véridiques...) qui attendent d'être confirmées lors de ce keynote du géant américain.