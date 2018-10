Samsung pourrait choisir des batteries au graphène pour ses futurs produits

Framesira / Shutterstock.com

Le graphène, matériau d'avenir ?

Samsung has completed the developing of it's Graphene Batteries👌🏼 pic.twitter.com/pKlX3eNiDY — SamsungMobile.News | Max (@Samsung_News_) 22 octobre 2018



Plus résistantes que jamais

Les prochains produits du constructeur équipés de cette nouveauté ?

Souvent critiqué au niveau de l'obsolescence programmée de ses produits et sur leur autonomie, Samsung s'apprêterait à adopter un tout nouveau modèle de batterie.D'après Samsung Mobile News (confirmé par SamMobile ), la firme sud-coréenne aurait tout juste achevé le développement des batteries au graphène.Constitué d'une unique couche d'atomes, le graphène présente de nombreux avantages puisqu'il est léger, très solide, imperméable, déformable et excellent conducteur thermique.Le temps de recharge des batteries devrait ainsi fortement diminuer, et ces dernières devraient être plus durables, puisque le graphène résiste aux variations de température.Samsung pourrait donc proposer cette technologie très rapidement avec seset(dès début 2019), puis sur une bonne partie de ses futurs appareils. Les smartphones pourraient ainsi se recharger en moins d'un quart d'heure.L'autonomie devrait elle aussi être boostée par la même occasion, sans affecter les coûts de production. Pour les prix de vente, en revanche, la décision revient à Samsung...