L'Italie colle deux amendes à Apple et Samsung pour obsolescence programmée

Accusés d'avoir bridé les performances de leurs anciens modèles

Des mises à jour uniquement pensées pour les nouveaux smartphones

L'autorité de la concurrence italienne a condamné ce mercredi 24 octobreetà des amendes se chiffrant à respectivement 5 et 10 millions de $.Le régulateur italien est le premier dans le monde à avoir prononcé des sanctions contre les deux géants du smartphone, malgré des enquêtes ouvertes dans différents pays, comme le rappelle Le Figaro » note l'autorité dans son rapport, indiquant en outre que lesproposées par les deux constructeurs au fil du temps «».L'enquête montre que Samsung a volontairement proposé aux possesseurs de Galaxy Note 4 une mise à jour de sa version d'Android conçue et optimisée pour les éphémères Galaxy Note 7, ce qui a bridé les performances des anciens modèles afin de favoriser un nouvel achat de la part de ses utilisateurs. Même chose pour Apple, dont les performances des iPhone 6 ont été mises à mal par la mise à jour iOS 10, conçue pour les iPhone 7 sortis deux ans plus tard.Après le scandale des iPhone bridés si leur batterie était usée , le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire sur les pratiques de constructeur et l'accusant également d'. Apple a répondu en reconnaissant baisser volontairement la cadence du processeur afin de préserver la batterie de l'appareil, et avait baissé le prix du remplacement de ce composant, de 89 à 29€. Les résultats de cette enquête ne sont toujours pas connus aujourd'hui.