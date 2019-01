Samsung travaillerait bien sur un ordinateur portable à écran pliable

Ici, une photo du Samsung Galaxy TabPro S dont l'écran n'est pas absolument pliable (mais, qui sait, peut-être un jour). Nous n'avions malheureusement pas d'image réaliste et/ou officielle à vous montrer pour l'instant.

Offrir une meilleure expérience

Une ambition qui devra encore être précisée

C'est durant un événement lié aux laptops en Corée du Sud que la marque a officialisé la nouvelle. Des journalistes sur place ont questionné Lee Min-cheol au sujet des produits avec écran pliable. En effet, Samsung s'apprêterait à proposer cette technologie sur son futur Samsung Galaxy X , qui devrait être dévoilé en novembre prochain.La multinationale ne s'arrêtera pas aux smartphones puisque Min-cheol (vice-président du marketing PC) a précisé sans détour au site The Korean Herald Le haut placé de la firme a aussi rappelé que Samsung vend pas moins de 3,2 millions d'ordinateurs portables chaque année, en particulier dans des pays comme la Corée du Sud, le Brésil, la Chine ou encore les États-Unis.Pour le moment, Samsung n'a pas dévoilé ses plans précis et la marque n'est pas non plus entrée dans les détails au sujet de ses futurs partenaires dans ce domaine. Ce qui est certain, c'est que la concurrence sera rude sur le marché des écrans pliables puisque LG ou encore Lenovo se sont déjà lancés à l'assaut de cette innovation.