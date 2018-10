Samsung tease son smartphone pliable pour sa conférence de novembre

Samsung pourrait marquer le début d'une nouvelle ère





Les 7 et 8 novembre prochains aura lieu laà Moscon West, un lieu branché de San Francisco et bien connu de la Tech américaine pour y avoir accueilli Apple et Microsoft par le passé. Le fabricant coréen a volontaire lâché un énorme indice sur le contenu de l'événement en publiant, le 18 octobre, une courte vidéo sur Twitter dans laquelle on devine, via une animation d'une flèche qui se transforme en une ligne unique, la forme d'un smartphone pliable. Samsung accompagne le tout d'une légende, « le carrefour entre le présent et l'avenir », hautement symbolique.Attendu depuis plusieurs années, évoqué par le PDG de Samsung DJ Koh qui, en septembre dernier, annonçait sa présentation avant la fin de l'année , le téléphone pliable va bientôt voir le jour. À moins d'un cataclysme, l'appareil devrait être présenté le 7 ou le 8 novembre.Et le teasing est à la hauteur de ce que ce mobile doit constituer : une première mondiale et le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle évolution dans les usages des objets connectés. L'appareil devrait être équipé d'une dalle OLED de 7 pouces et présenter de nouvelles fonctionnalités inhérentes à sa forme pliable.Samsung ne peut plus attendre avant de dévoiler son prototype, puisque Huawei travaillerait aussi sur un mobile pliable... capable de supporter la 5G.