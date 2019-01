Samsung : un smartphone "gaming" en approche ?

Un smartphone pour gamers aussi chez Samsung ?

En attente d'une officialisation

Depuis quelques années maintenant, certains constructeurs s'efforcent à proposer un smartphone taillé pour la pratique du gaming mobile.C'est le cas notamment de Razer, qui a officialisé tout récemment son Razer Phone 2 , ou encore du groupe Honor, avec un smartphone baptisé très sobrement Play . Selon diverses rumeurs, c'est un certain Samsung qui préparerait activement un smartphone orienté gaming.La dernière rumeur à ce sujet provient notamment du réseau Weibo, avec diverses sources qui évoquent un smartphone Samsung doté du S-GPU, un tout nouveau chipset mobile élaboré en interne, de la même manière que les CPU Exynos qui équipent les terminaux haut de gamme du coréen. Pour Samsung, un smartphone gaming serait évidemment une excellente opportunité de mettre en avant toute la puissance de ce premier GPU maison.Le développement de ce GPU Samsung aurait notamment été confié à Chien-Ping Lu, un vétéran dans le domaine, qui a notamment oeuvré chez Nividia, mais aussi chez MediaTek. De cette manière, Samsung rejoindrait Apple sur ce domaine, l'américain ayant lui aussi développé sa propre gamme de solutions graphiques. Rappelons que cela fait six ans déjà que Samsung développe ses propres CPU Exynos (qui ne sont pas disponibles aux Etats-Unis), mais le Coréen a confié sa section graphique à ARM et ses puces Mali.Reste à savoir maintenant si Samsung se lancera bel et bien sur le marché du smartphone gaming avec sa propre gamme de GPU, sachant que d'autres rumeurs annoncent que ces GPU fabriqués en interne seraient davantage destinés à animer des smartphones d'entrée de gamme que des flagships. Patience donc...