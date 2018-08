Honor Play : Honor dévoilera son nouveau smartphone le 30 août

La page d'annonce de l'annonce - vous nous suivez ? - permet de découvrir quelques informations sur le prochain smartphone Honor. La marque y montre son écran «», sa «» et son «» ou encore sa «». Ledevrait aussi profiter du GPU Turbo, une fonctionnalité promettant d'optimiser les performances du smartphone.Comment on peut le voir sur les premiers visuels proposés par Honor, le Play aura droit à son encoche (mais la marque avait déjà cédé à ces sirènes pour le Honor 10, ce n'est donc pas si étonnant). Le lecteur d'empreinte semble être déplacé dans le dos du smartphone.Il faudra attendre le 30 août pour sortir des suppositions, et découvrir ce que nous réserve Honor avec ce