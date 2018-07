Honor 10 Premium : un Honor 10 boosté à grand coup de GPU Turbo

Un Honor 10 Premium dopé au GPU Turbo

Le GPU Turbo ? Kezako ?

Modifié le 03/07/2018 à 14h13

Ledevrait notamment inclure la technologie GPU Turbo et sera proposé en coloris Phantom Green.Il y a quelques semaines, Honor lançait en boutiques son nouveau (et très réussi) Honor 10 . Aujourd'hui, le groupe chinois n'est pas peu fier d'annoncer la disponibilité le 16 juillet prochain, via Amazon, d'un nouveau. Un modèle qui sera décliné en une nouvelle couleur exclusive, Phantom Green, et qui sera équipé de série de 128 Go de mémoire interne.Evidemment, pour justifier pleinement son côté « Premium », cette version disposera également d'une technologie spécifique : GPU Boost. Cette dernière sera disponible via une mise à jour déployée fin juillet. Pour le reste, on retrouvera bien sûr le Honor 10 tel qu'on le connait déjà, avec son écran FullView à encoche en qualité Full HD+, ses 4 Go de RAM, sa finition en verre 3D...Principal intérêt de ce Honor 10 Premium, la fonction GPU Turbo se veut être une avancée technologique clé développée sur la base de l'expérience accumulée par les entreprises dans le domaine du traitement graphique, selon la marque. Le GPU Turbo bénéficierait ainsi aux jeux mobiles qui exigent de grandes capacités de traitement graphique, en améliorant la vitesse et en optimisant l'expérience de jeu des utilisateurs de façon spectaculaire.Le GPU Turbo reconstruit ainsi le framework graphique dans la sous couche du système, ce qui promet (selon Honor) d'améliorer grandement l'expérience de l'utilisateur. Honor précise toutefois que le GPU Turbo sera d'abord appliqué aux Honor 10 Premium fin juillet avant d'être progressivement appliqué aux Honor View10, Honor 9 Lite et Honor 7X d'ici la rentrée.Ce nouveauest d'ores et déjà proposé en précommande sur Amazon , et sera donc lancé en même temps que la journée Prime Day 2018, soit le 16 juillet prochain. Côté tarif, le smartphone est affiché à 449 euros.