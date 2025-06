Le cofondateur de OnePlus et actuel patron de Nothing a enfin expliqué pourquoi son entreprise a dépensé une somme non divulguée pour racheter Essential, la startup défunte d'Andy Rubin. La révélation surprend par sa simplicité : Nothing voulait uniquement le nom, pas la technologie. Cette acquisition, finalisée le 6 janvier 2021, comprenait toutes les marques déposées, le domaine Essential.com et les comptes de réseaux sociaux de l'ancien constructeur.