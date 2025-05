Nul besoin de vous présenter Nothing, la société fondée par Carl Pei, tant la marque est désormais réputée pour ses téléphones au design tape-à-l'œil. En ce mardi 13 mai 2025, la firme basée à Londres a officialisé la signature d'un partenariat avec KEF, véritable pionnier de l'industrie audio britannique. Du haut de ses plus de soixante années d'existence, la société va donc partager ses compétences en matière de précision acoustique à Nothing, qui souhaite étendre sa gamme audio.

Dans un communiqué de presse officiel, Andrew Freshwater, responsable du marketing des produits smart chez Nothing, a déclaré que « KEF est l'un des noms les plus respectés dans le domaine de l'audio », exprimant au passage son incommensurable fierté de s'associer à une telle marque pour « franchir une nouvelle étape dans l'expansion de Nothing ». D'ailleurs, les premiers fruits de cette union entre les deux marques anglaises ne devraient pas tarder à voir le jour.