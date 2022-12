Nothing va-t-il lancer une nouvelle marque d'intra sans-fil ?

Il y a quelques semaines à peine, Nothing avait proposé un nouveau produit dans sa gamme naissante avec les Nothing Ear (stick), des écouteurs plus proches des AirPods d'Apple et abandonnant le format intra-auriculaire pour un design plus ouvert.

On attendait donc désormais les premières informations sur les prochains écouteurs Nothing à sortir dans les prochains mois, mais Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et CEO de la jeune marque, aurait un autre plan en tête : la création d'une nouvelle marque, à l'instar de Redmi pour Xiaomi aujourd'hui.