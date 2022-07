Nothing nous réserve une surprise pour le 12 juillet en plus de son Phone (1)

Autrement, les écouteurs en eux-mêmes ressemblent presque parfaitement à ceux de la première génération, à quelques détails près. On remarque l'apparition de deux cercles grisés sur la tige des écouteurs, à la place de la simulation de grille du modèle antérieur. De plus, la mention « Nothing ear (1) » est remplacée par « ear (1) STICK ».

Cette nouvelle mouture pourrait être livrée sans embouts en silicone supplémentaires, mais cette donnée n'est pas encore certaine. Si cela se confirme, on espère qu'il s'agit un moyen pour la société de Carl Pei de faire baisser le prix du produit.

Aucun élément n'a fuité sur les spécifications techniques de ces Nothing ear (1) Stick, mais on s'attend à peu de changements par rapport aux Nothing ear (1) de l'année dernière.