Nothing Phone (1) : on en sait un peu plus sur son design avant sa présentation

Selon de nombreuses rumeurs, le Nothing Phone (1) s'articulera autour d'un écran 6,5" Full HD (90 Hz) et sera animé par un processeur Snapdragon 778G, couplé à 8 Go de RAM, sans oublier bien sûr NothingOS. On y retrouverait aussi un capteur photo principal de 50 mégapixels, ainsi qu'une recharge rapide 45 W (et une recharge sans-fil, donc). Reste à attendre l'officialisation de la fiche technique de ce smartphone à venir, mais aussi (et surtout ?) son prix, les écouteurs ear (1) ayant été lancés à moins de 100 euros.