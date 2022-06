Le vivo X80 Pro débarque en France à la fin du mois : on fait le point sur les specs et le prix

Plus intrigant encore, le X80 Pro est le tout premier smartphone de la marque à adopter le nouveau capteur d’empreintes ultrasonique du constructeur. 11 % plus grand que la moyenne, il permettrait de déverrouiller son téléphone en 0.2 seconde seulement, et de n’avoir à poser son doigt qu'une seule fois pour l’enregistrer dans le smartphone. Finie l’étrange gymnastique de poser et relever son pouce sur le capteur lors de la configuration.