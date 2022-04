La série X80 de vivo sera lancée début mai, le point sur tout ce que l'on sait avant le lancement

C'est le SoC MediaTek Dimensity 9000 gravé en 4 nm qui propulse les deux mobiles. La version Pro pourrait cependant basculer vers une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, elle aussi gravée en 4 nm, sur certains marchés. Pour la mémoire, nous avons droit, selon la configuration, à 8 ou 12 Go de RAM, et à 128 (seulement sur le vivo X80), 256 ou 512 Go d'espace de stockage.