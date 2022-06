Nothing Phone (1) : après des mois de teasing, on connaît la date de lancement !

Carl Pei l'avait révélé dès la première conférence de présentation du Nothing Phone (1) au mois de mars : le premier smartphone de la marque sera commercialisé à l'été 2022. Mais, sans aucune indication sur l'avancement de son développement, sa fiche technique, son prix ou même son allure, le doute était permis.

Eh bien, c'est désormais officiel : le Nothing Phone (1) sera bel et bien lancé cet été lors d'un événement à Londres retransmis en direct sur le site nothing.tech ainsi que sur la chaîne YouTube de la marque. Cette conférence sera à suivre le 12 juillet 2022 à partir de 17 h 00 afin de découvrir le Phone (1) et, selon la marque, bien plus encore.

Nous verrons alors si Carl Pei a atteint son objectif, à savoir ramener un souffle de nouveauté et de passion dans l'industrie des smartphones.