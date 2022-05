Le Nothing Launcher débarque sur davantage de smartphones Android : le vôtre est-il compatible ?

Si les premiers produits lancés par Nothing il y a quelques mois étaient les écouteurs Nothing Ear (1), la firme est évidemment décidée à se lancer sur le marché des smartphones. Le premier Nothing Phone (1) sera dévoilé cet été, et tournera évidemment sous un OS dédié. On y retrouvera notamment un lanceur d'applications sous Android Open Source Project, qu'il est d'ores et déjà possible de tester depuis votre smartphone actuel.