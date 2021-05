Nothing : les écouteurs sans-fil Ear 1 prévus pour juin

Carl Pei est, semble-t-il, parvenu à tenir promesse. Si le co-fondateur de OnePlus et désormais fondateur et P.-D.G. de la firme londonienne Nothing avait annoncé vouloir proposer un produit issu de sa marque au premier semestre 2021, des écouteurs sans-fil sont prévus pour juin.

Déroutante par son nom et le caractère mystérieux de ses ambitions, Nothing semble poursuivre sa feuille de route annoncée en janvier par Pei : « Nous croyons que la meilleure technologie est belle, naturelle et intuitive à l'usage. » Après un premier concept d'écouteurs sans-fil dévoilé en mars, le Concept-1, le P.-D.G. de Nothing avait donné plusieurs indices sur le premier produit disponible à la vente de sa firme.

Si l'on s'en tient à ses propos, Ear-1 devrait incorporer certains éléments transparents, être léger et proposer plus largement un design qui serait « intemporel », dans la lignée de la philosophie de la marque.