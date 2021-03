Nothing : un concept d'écouteurs sans-fil dévoilé par Carl Pei... pour faire parler ?

Il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires sans-fil censés préfigurer le look des futurs écouteurs qui seront proposés par la marque cet été. Ce Concept 1 n'est donc pas un produit qui sera proposé par Nothing, mais bien… un concept. « Bien que les mêmes principes de conception soient suivis et qu'il y ait des similitudes avec le Concept 1, le produit final aura un aspect différent » explique la marque.