Carl Pei, le fondateur de OnePlus lance Nothing, une start-up spécialisée dans les objets connectés

Sur son site Internet, Nothing affiche de grandes promesses. La société explique qu'elle conçoit un produit unique en son genre qui ne découle pas d'une idée déjà vue et revue. Alors s'agit-il d'une simple campagne marketing ? Quoi qu'il en soit, Carl Pei, interrogé par The Verge, refuse de parler des travaux en cours ou de mentionner les entreprises avec lesquelles Nothing entrera en concurrence.

L'année dernière, le magazine Wired spéculait sur un service de musique associé à un casque. Carl Pei n'a pas souhaité confirmer ces rumeurs, mais affirme que la société aurait des ambitions plus grandes.

L'homme explique vouloir simplifier de manière drastique l'usage des objets connectés et précise que les revenus de la société seront générés par des ventes de produits et non de solutions logicielles.