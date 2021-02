Carl Pei laisse entendre que Nothing débutera son aventure en commercialisant des écouteurs sans fil

L'entrepreneur a poursuivit ses déclarations en annonçant que Nothing allait également sortir plusieurs autres produits au cours de l'année 2021, pas seulement dans le secteur audio. Carl Pei précise que l'objectif, à terme, est de parvenir à faire communiquer tous les appareils de la marque entre eux.

Nothing s'aventure en tout cas sur un terrain glissant, où sont déjà bien installés de grandes multinationales. On ne sait pas encore sur quel positionnement s'inscrit la marque : entrée de gamme, premium, autre ? On se rappelle en tout cas que OnePlus a réussi à percer grâce à ses « flagship killers », des smartphones à la fiche technique haut de gamme vendus à des prix de milieu de gamme.

Pour cette nouvelle aventure, Carl Pei s'est bien entouré. Dès son lancement, Tony Fadell (designer de l'iPod d'Apple), Kevin Lin (cofondateur de Twitch) et Steve Huffman (cofondateur et P.-D.G. de Reddit) l'avaient rejoint au capital de Nothing. Plus récemment, c'est GV (anciennement Google Ventures), le fonds d'investissement d'Alphabet, qui a injecté 15 millions de dollars dans la start-up.