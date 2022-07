Amazon dévoile les prix du futur Nothing Phone (1)

Le géant américain a en effet laissé échapper les tarifs du smartphone à venir. Le Nothing Phone (1) sera donc proposé à partir de 469,99 euros dans sa version 8 Go et 128 Go de stockage. Ceux qui souhaitent bénéficier d'un espace de stockage plus confortable pourront opter pour le modèle 256 Go à 499,99 euros. Un modèle premium, doté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, sera également de la fête, au prix de 549,99 euros.