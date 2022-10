Nothing ear (2) : visuellement les mêmes, technologiquement différents ?

Évidemment, ces nouveaux écouteurs signés Nothing seront frappés de la mention Ear (2). La marque n'a pour l'heure donné aucun détail concernant ces écouteurs à venir, mais on peut imaginer qu'elle a retravaillé les quelques défauts inhérents au premier modèle, à commencer par une autonomie faiblarde, une isolation moyenne et des pics que l'on jugeait perfectibles dans les aigus. Nothing semble également avoir doté ses futurs écouteurs de deux micros, pour une meilleure réduction du bruit.

Lors de leur lancement, les Nothing Ear (1) avaient également brillé par leur positionnement tarifaire, avec un prix fixé à 99 euros. Il y a quelques jours, le P.-D.G. Carl Pei a tenu à confirmer une augmentation du prix des écouteurs, qui passeront à 149 euros ce 26 octobre.