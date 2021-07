Nothing ear (1) : les mystérieux et très attendus écouteurs transparents se dévoilent enfin

Les écouteurs sont bâtis autour d'un classique design à tige, avec port semi-intra, mais ils se démarquent immédiatement en laissant apparaître leurs entrailles. Le tout est visuellement intéressant (bien qu'il divisera immanquablement), car il est à la fois moderne et rétro, rappelant par certains côtés les baladeurs des années 80 et leurs lignes majoritairement

anguleuses. La marque Nothing précise qu'elle ne s'est pas contentée de placer une enveloppe transparente, mais a justement travaillé sur des composants internes s'accordant bien avec cette transparence, comme les aimants et les microphones au design spécial, plus élégant.