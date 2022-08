Nothing dévoilerait bientôt deux nouvelles paires d'écouteurs

La rumeur nous vient du leaker Mukul Sharma, qui indique aujourd'hui sur Twitter que Nothing travaillerait bien sur deux paires d'écouteurs sans-fil, actuellement testées en interne, dans plusieurs régions d'Europe et d'Asie, lit-on. L'intéressé explique que la marque travaillerait dans le détail sur des Nothing Ear (2), mais aussi sur des Nothing Ear (1) Stick. Des noms de modèles qui mériteront bien sûr d'être confirmés.

La piste de deux modèles distincts est confortée par la découverte, toujours par Mukul Sharma, de deux références différentes (Nothing B155 et B157) renvoyant à des écouteurs Nothing sur le site de certification suisse SGS Fimko. Leur référencement sur cette plateforme suggère par ailleurs un lancement prochain. On y découvre également que les deux paires d'écouteurs supporteraient une recharge 5 W