Nothing annonce la neutralité carbone et une nouvelle déclinaison noire pour ses écouteurs Ear (1)

Plus concrète, la seconde annonce de Nothing concerne l'arrivée d'une nouvelle déclinaison des ear (1). Exit la chambre acoustique blanche et la coque purement transparente, cette fois l'extrémité est totalement noire, et la zone transparente est un peu plus fumée. La boite est au diapason, troquant les surfaces blanches pour des surfaces noires, et une transparence plus fumée. Un design qui évolue sans renier l'identité de la première version donc.