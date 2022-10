Nothing Ear (Stick) : un design "pour les porter toute la journée"... et la batterie aussi ?

C'est dans le cadre de la Fashion Week de Londres que la marque Nothing a officialisé le lancement à venir de ses nouveaux écouteurs Ear (Stick). Il s'agira de nouveaux écouteurs de type intra-auriculaire, qui promettent une meilleure qualité audio et qui viendront se recharger dans un étui tubulaire, inspiré des cosmétiques et d'un tube de rouge à lèvres.