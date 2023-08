Nothing lance CMF, une marque pour les petits budgets

Si Nothing va continuer de proposer des designs innovants, des produits premium et intégrer les dernières technologies, CMF by Nothing se focalisera pour sa part sur des produits au design soigné, affichés à des tarifs accessibles donc, mais qui conjugueront également qualité et fiabilité.

Nothing constituera donc la marque haut de gamme, tandis que CMF by Nothing proposera des produits plus abordables. Avec des smartphones (comme le récent Nothing Phone [2]) et des écouteurs (Nothing Ear [2]) déjà affichés à des tarifs très accessibles, certains craignent que cette nouvelle marque permette également à Nothing d'augmenter les tarifs de ses futurs produits. Affaire à suivre donc.