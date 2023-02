Nothing Phone (2) : les specs en fuite, va-t-il plus se démarquer que son prédécesseur ?

Le smartphone à venir devrait être animé par un processeur Snapdragon 8 Series (contre une puce Snapdragon 778G+ pour le premier modèle), et s'articuler (à nouveau) autour d'un large écran AMOLED compatible 120 Hz. On y retrouverait également un total de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone pourrait également générer de la mémoire virtuelle (virtual RAM) pour gagner en performance. Ce futur Nothing Phone (2) devrait également se reposer sur une batterie 5 000 mAh, contre 4 500 mAh pour le modèle actuel.