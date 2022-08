Nothing Phone (1) : une version lite en approche ? Carl Pei répond

Selon toute vraisemblance, il n'y a aucun projet concernant un quelconque Nothing Phone (1) Lite du côté de chez Nothing. À noter que la rumeur, vraisemblablement colportée par The Mobile Indian dans un premier temps avait déjà rapidement été démentie par Nothing.

Rappelons que d'après un récent test effectué par PBKReviews, le smartphone signé Nothing proposerait un démontage particulièrement douloureux. La vitre arrière et l'interface Glyph se retirent assez facilement, mais pour tout le hardware final, le travail se complique, si bien que la chaîne spécialisée dans le démontage et la réparation a accordé une note globale de 3/10 au Nothing Phone (1).