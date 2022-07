Nothing Phone (1) : pas encore présenté, une dernière fuite nous donne énormément d'infos

Une fuite de dernière minute a partagé les derniers détails à propos du logiciel du Nothing Phone. Son processeur est un Snapdragon 778G+, comme déjà annoncé par l'entreprise. Le smartphone embarquera Nothing OS (1), fondé sur Android 12. Un petit bémol : le processeur ne sera sûrement pas compatible avec un système d'exploitation plus récent à l'avenir, et l'on ne pourra sûrement pas mettre à jour le Nothing Phone (1) au-delà d'Android 14.

Nous savons aussi que le terminal est construit par le Chinois BYD Electronics, qui a partiellement programmé son logiciel. Cette dernière information est un peu inattendue, car Nothing était censé construire son logiciel original.

Pour ce qui est de l'appareil photo, le Nothing Phone (1) a trois capteurs : deux à l'arrière (Sony IMX766 de 50 mégapixels et Samsung JN1 de 50 mégapixels) et un devant (Sony IMX471 de 16 mégapixels). L'appareil est assisté par une application qui permettra le HDR, des modes beauté et macro, panorama, time-lapse…