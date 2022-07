Nothing Phone (1) : quand et comment suivre la conférence ?

Jusqu’ici, il est annoncé que le Nothing Phone (1) sera disponible en seulement deux coloris, noir ou blanc, et en plusieurs configurations : 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il devrait sortir avec un SoC Qualcomm Snapdragon 778+ 5G et un écran OLED de 6,55 pouces doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.