Pour le P.-D.G. de Nothing, les smartphones pliants sont "imposés aux clients par les fabricants"

Il y a quelques heures à peine, Nothing a dévoilé son tout nouveau smartphone, un certain Phone (2). En effet, après avoir écoulé pas moins de 1,5 million d'exemplaires du premier smartphone griffé Nothing, la marque revient avec un nouveau modèle plus audacieux, plus premium (et plus cher aussi), avec en prime la ferme intention de conquérir cette fois le marché américain.