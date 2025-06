Pour la prochaine génération, Samsung veut plutôt se concentrer sur la conception de smartphones plus fins et plus légers, à l'image du Galaxy S25 Edge. Un genre de design qui ne permet par vraiment d'apporter des nouveautés conséquentes niveau photo.

L'autre raison alléguée par le leaker serait la volonté de Samsung de rogner le plus possible les coûts, à un moment où la division puce est en difficulté, malgré les milliards de dollars d'investissement. Afin de compenser, le géant sud-coréen veut générer le plus de bénéfices possibles dans la division smartphone, en réduisant au maximum les améliorations matérielles, elles-mêmes contrebalancées par l'arrivée de nouvelles fonctionnalités IA.