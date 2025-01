Le Galaxy Unpacked, cuvée 2025, sera évidemment l'occasion pour la marque de présenter en premier lieu sa nouvelle gamme de smartphones, les Samsung Galaxy S25. Comme l'année dernière, le constructeur devrait proposer trois modèles avec les Samsung Galaxy S25, le Samsung Galaxy S25+ et le Samsung Galaxy S25 Ultra, le modèle le plus premium et qui devrait être le smartphone le mieux doté en innovations. Pour cette nouvelle famille, la rumeur évoque avec insistance un design plus fin et un poids un peu plus léger, ainsi qu'une fiche technique sérieusement améliorée avec l'apparition d'un processeur Snapdragon 8 Gen 4 et 12 Go de mémoire RAM pour le modèle Ultra.

Pour la photo, le Galaxy S25 Ultra devrait également apporter plusieurs améliorations avec l'adoption d'un capteur principal 200 Mpx, un objectif ultra-grand-angle 50 Mpx, un téléobjectif 50 Mpx avec zoom optique 3x et un super-téléobjectif 50 Mpx avec zoom optique 5x.

Samsung pourrait dans le même temps annoncer un nouveau membre de la famille Galaxy avec le Samsung Galaxy S25 Slim, un modèle d'une épaisseur de 6,4 mm, et qui tenterait de couper l'herbe sous le pied d'Apple, qui préparerait aussi un iPhone 17 Air censé être très fin.

Samsung aurait enfin dans l'idée de montrer ses progrès en matière d'intelligence artificielle avec Galaxy AI, la nouvelle version de son système d'exploitation mobile One UI 7 et l'intégration réalisée en partenariat avec Google de Gemini.

Le programme s'annonce donc très riche, et Clubic sera présent pour vous débriefer l'ensemble des annonces en direct, puis dans de nombreux articles.