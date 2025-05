Le capteur ultra grand-angle serait quant à lui un module de 12 mégapixels, également identique par rapport à ce que l’on retrouve depuis plusieurs générations dans cette série.

Enfin, le smartphone embarquerait le même capteur principal de 50 mégapixels que celui présent sur les Galaxy S23 FE et S24 FE, selon une précédente fuite, donc encore une fois, peu de nouveautés ici, on espère que le changement se fera côté logiciel, afin de proposer quelque chose de solide et surtout, une réelle avancée. À l’avant, la caméra frontale serait de 12 mégapixels, maigre changement, mais qui représenterait un léger gain par rapport au S24 FE.