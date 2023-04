Galaxy S23 FE : le Samsung des fans de Samsung s'annonce un excellent cru, voilà ce qu'on sait

Il y en a des fans de Samsung qui ont dû sourire à cette nouvelle. Il y a un peu plus d'un mois, on apprenait en effet que le numéro 1 mondial du smartphone n'avait finalement pas abandonné sa marque FE, et prévoyait de lancer un nouveau Samsung Galaxy S23 FE.

Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur ce téléphone, pour lequel il faudra être un peu patient. En effet, selon Sammobile, le géant de la tech a prévu de sortir son nouvel appareil durant le dernier trimestre de l'année, soit quelque part entre octobre et décembre 2023.

Et il devrait y avoir des nouveautés pour l'occasion. L'appareil photo du Galaxy S23 FE devrait ainsi bénéficier d'un bond en avant, et à l'image de ce qui se fait déjà avec les Galaxy S22 et S23, intégrer un capteur arrière principal de 50 Mpx.