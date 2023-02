Samsung : on la pensait perdue, cette excellente variante du Galaxy S23 devrait finalement exister

À défaut de réelles précisions concernant la fiche technique de l'engin, deux pistes sont envisagées concernant son processeur. Samsung opterait soit pour un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », soit pour une puce désormais un peu plus ancienne (et abordable) : le Snapdragon 8 Plus Gen 1, lancé en 2022. Ce choix aurait pour intérêt de permettre un placement tarifaire plus attractif, tout en proposant des performances encore très solides.

Pour rappel, la série « FE » avait été inaugurée en 2020 chez Samsung avec le lancement du S20 FE. L'appareil avait alors connu un succès d'estime important et un succès commercial non négligeable, avec plus de 10 millions d'unités distribuées au cours de cette même année 2020. L'année suivante, le S21 FE, qui avait été reporté à plusieurs reprises, n'avait toutefois pas connu des ventes aussi probantes en dépit de bonnes critiques dans la presse spécialisée (y compris chez Clubic).