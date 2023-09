Le Samsung Galaxy S23 FE se dévoile entièrement avant sa sortie

Ces dernières années, Samsung a beaucoup investi dans ses smartphones pliants, qui trouvent un écho de plus en plus large auprès de la clientèle mondiale. Mais ces téléphones au prix extrêmement conséquent ne suffisent pas pour garder un volume de ventes important pour le groupe installé à Séoul. Alors, pour rester présente, la marque va s'appuyer à l'avenir sur les Galaxy FE.

On devrait ainsi prochainement pouvoir découvrir le Galaxy S23 FE, dont l'ensemble des informations a fuité sur le site de certification chinoise TENAA. Le téléphone y apparaît ainsi en images, et nous montre l'allure d'un Galaxy A54 avec ses bords arrondis et ses capteurs photo arrière à la découpe nette. Même si, sous le capot, le smartphone est bien un haut de gamme.