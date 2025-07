Mais il ne s'agit pas là nécessairement d'un choix de longue durée. Samsung aimerait pouvoir à l'avenir intégrer à nouveau le S Pen à ses Galaxy Z Fold, sauf que, comme l'avoue Kang Min-seok, « la technologie n'est tout simplement pas encore là ».

Et puis, Samsung ne fait rien par esthétisme pur. Il faudra aussi qu'il y ait une pression du marché allant en ce sens. « Nous recherchons et développons également des technologies plus fines et innovantes pour le stylet S Pen, nous reconsidérerons donc la question lorsque le niveau de perfection augmentera et qu'il y aura une demande de la part des consommateurs » précise le dirigeant. De quoi donner de l'espoir à tous ceux qui apprécient le stylet ?