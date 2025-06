Le S Pen, reliquat de l'ancien Galaxy Note, est présent depuis de nombreuses années sur le modèle le plus puissant de chaque nouvelle génération de haut de gamme Samsung. Un outil traditionnel des modèles Ultra qui a commencé à perdre de son lustre avec la série Galaxy S25 Ultra, à cause de l'abandon du support Bluetooth. Et ce ne pourrait être que le début d'un lâchage beaucoup plus complet !