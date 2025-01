xploitedtitan

D’après ce que j’ai lu ailleurs, il n’y aura pas de version optionnelle compatible Bluetooth.

Le S25 Ultra a un fourreau pour le S Pen et le S Pen qui sont plus petits que pour les générations précédentes, il n’y a plus la batterie intégrée dans la S Pen qui permettait le pilotage par Bluetooth.

Sur base des statistiques, la complexification du S Pen par l’ajout d’une batterie et d’un module Bluetooth n’attirait pas assez les utilisateurs pour justifier de continuer avec cette techno.

Je dois admettre qu’en tant que possesseur d’un S23 Ultra, j’ai probablement utilisé la fonction Bluetooth que 2 ou 3 fois, pour tester la nouveauté. Mais c’est principalement utilisé pour prendre note ou sélectionner des détails sur l’écran.

Idem pour ma Galaxy Tab S9, le stylet est à peine utilisé.

Après, c’est toujours embêtant de se dire qu’on achète un appareil très cher, et de constater qu’on y perd des fonctionnalités (jack audio (y a bien longtemps), Bluetooth sur S Pen, etc.).