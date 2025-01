Lors de l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier dernier, Samsung a officiellement présenté ses nouveaux fleurons : les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Si l’intelligence artificielle et d’autres innovations ont occupé le devant de la scène, une fonctionnalité a été étonnamment passée sous silence : la communication par satellite. C’est Qualcomm qui a finalement confirmé cette nouveauté, révélant que les Galaxy S25 seront les premiers appareils à intégrer la technologie Snapdragon Satellite pour envoyer et recevoir des messages via un réseau satellitaire.