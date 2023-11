Les appels par satellite sur Android sont morts avant même d'avoir été lancés

Il n’est pas exclu que Samsung déploie sa propre solution, mais la complexité et les coûts liés à cette fonctionnalité sont tels qu’il ne faut malheureusement pas s’attendre à grand-chose, au moins dans un futur proche. Le manque d’intérêt des constructeurs Android pour un tel outil est regrettable et va sans doute pousser les baroudeurs et baroudeuses en tout genre à opter pour un iPhone plutôt que pour un mobile Android.