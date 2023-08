Google se préparerait à ajouter l'envoi de SMS d'urgence par satellite sur son app Messages

Il se peut que l'on se trouve, lors d'une randonnée en pleine nature ou au cours d'un road trip, dans une zone non couverte par son opérateur. Appeler un proche ou les secours si l'on est blessé ou en danger est alors impossible. Les appels et messages par satellite permettent donc de se sortir du pétrin.

Les messages par satellite ont été popularisés par Apple, avec la sortie des iPhone 14 et 14 Pro en 2022. Les smartphones peuvent ainsi se connecter à un réseau de satellites stationnés autour du globe. L'interface, très simple et dépouillée, permet d'entrer en contact avec les équipes de secours et de partager automatiquement ses coordonnées GPS pour leur permettre d'arriver sur place le plus rapidement possible.

Le système a déjà porté ses fruits, et l'on a déjà pu voir plusieurs récits d'utilisateurs qui ont eu la vie sauve grâce à ce système de communication avancé.

Qualcomm avait annoncé il y a quelques mois déjà travailler sur un dispositif équivalent, Snapdragon Satellite, qui fonctionnera avec les appareils équipés du processeur mobile Snapdragon 8 Gen2 et du modem X70. Google se chargeait quant à elle d'intégrer les dispositifs logiciels nécessaires à Android 14, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation qui arrivera dans les prochaines semaines.