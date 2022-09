Android 14 permettra de se connecter à des satellites

Le message est donc on ne peut plus clair : Android 14 accueillera bel et bien la possibilité de se connecter à des satellites via son smartphone, et ce dès 2023. Concrètement, cela devrait permettre de bénéficier d’une vitesse et d’une connectivité considérablement accrues. De la sorte, il sera possible de téléphoner et d'envoyer des messages (y compris depuis certaines applications de messagerie instantanée) quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde.