Écran percé, design incurvé : ce que dévoile la première photo volée du Samsung Galaxy S10

Écran percé, design incurvé et recharge inversée



Une photographie volée du Samsung Galaxy S10. © Evan Blass / Twitter

Comme souvent signé de la main de Evan Blass , ce leak nous permet de confirmer un certain nombre de théories que nous avions sur le futur flagship du constructeur sud-coréen.Sur cette photo, où l'interface a volontairement été floutée afin d'éviter que la source ne passe un sale quart d'heure, on constate quea bel et bien opté pour un écran Infinity-O pour son Galaxy S10.L'écran esten son bord supérieur droit, et laisse ainsi apparaître l'appareil photo avant. Au vu de l'épaisseur de l'orifice, il semble improbable que Samsung opte pour une technologie de reconnaissance faciale en 3D.Du reste, on constate que le smartphone arbore un design proche des précédents appareils de la marque avec ses bords arrondis et la courbure caractéristique de l'écran des téléphones Samsung.Enfin, petit bonus, Evan Blass nous apprend que. Une technologie que l'on retrouve déjà sur le Huawei Mate 20 Pro