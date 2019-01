Samsung annonce les dates de sa mise à jour One UI

Un redesign complet d'interface pour la gamme Galaxy

Samsung va mettre à jour tous ces appareils sortis en 2018



prépare le lancement de son nouveaumobile. La mise à jour apportant le support d'Android Pie, la dernière version en date de l'OS de Google, intégrera également, la dernière surcoupe imaginée par le constructeur.Cette dernière apporte un, qui simplifie la navigation dans les différents menus et réarrange l'organisation du système, avec des boutons plus gros et mieux placés pour tomber sous les doigts des utilisateurs.Le constructeur coréen a dès à présent publié une feuille de route, présentant les modèles concernés par cette mise à jour importante et les fenêtres de lancement prévues.Lesera le premier servi, avec un déploiement prévu dès ce mois de janvier 2019 . Le Galaxy Note 9 suivra immédiatement, le constructeur privilégiant traditionnellement ses appareils les plus récents.Mais preuve que One UI est unepour Samsung, une large gamme d'appareils sera également mise à jour. Le Galaxy Note 8 passera à Android Pie en février 2019, suivi du Galaxy S8 en mars. Les utilisateurs des Galaxy A sortis en 2018, quant à eux, devront attendre avril pour découvrir cette interface revue et corrigée. Les modèles J suivront, entre avril et juin de la même année.Ce sontqui devront patienter le plus longtemps, ces appareils n'étant pas stratégiques pour la marque coréenne. Les Galaxy Tab 2018 et 2017 seront mises à jour entre août et octobre.