CES 2019 |Samsung présenterait des dalles OLED à haut-parleurs intégrés

Des écrans toujours plus fins en supprimant les haut-parleurs

Samsung prépare activement son, le plus grand salon électronique du monde se tenant à Las Vegas du 8 au 12 janvier 2019. Le constructeur devrait mettre l'accent sur ses technologies d'lors de ses présentations.Selon le site SamMobile , Samsung devrait présenter Sound on Display, une technologie permettant d'intégrer led'un smartphone ou d'un téléviseur directement sous la dalle. Cela permettrait de supprimer le bloc audio de ses appareils pour gagner de la place et proposer des écrans toujours plus fins et sans bordures.Sony propose déjà un système équivalent sur ses téléviseurs haut de gamme et LG a dévoilé l'année dernière son procédé similaire pour ses TV OLED. Samsung pourrait l'intégrer rapidement à sa gamme de smartphones, le Sound on Display serait commercialisé dès le courant de l'année 2019.